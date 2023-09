Sassuolo-Juve | la MOVIOLA LIVE | braccio di Ruan | sarebbe rigore ma c'è fuorigioco

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Vietato ...

La Juve ntus a Reggio Emilia contro il Sassuolo vuole la vetta della classifica in solitaria . Inizio in salita dopo la papera di Szczesny sul tiro di ...

La Juve ntus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante ...

La Juve ntus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante ...

La Juventus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il. Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante vittoria nella scorsa giornata contro la Lazio ...Errore Szczesny, golL'attaccante neroverde, infatti, si è ritrovato la sfera tra i piedi sugli sviluppi di una rimessa laterale in zona d'attacco. Pur da posizione defilata ha tentato la ...

LIVE Sassuolo-Juve 2-1: Gatti reclama il rigore ma il gioco era fermo per fuorigioco La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Juventus 1-1 in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Sport Fanpage

Anzi. La botta di Lauriente, più il sinistro debole di Berardi, sono stati tutto il Sassuolo percepibile nei quarantacinque minuti. Poi la botta del dieci, che ha spiazzato tutti. La Juve ha creato, ...Berardi in gol contro la Juventus, l'attaccante del Sassuolo ha riportato i neroverdi sul risultato di 2-1 grazie ad una prodezza ...