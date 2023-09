(Di sabato 23 settembre 2023) Ancora un'aggressione ad unpenitenziario. E' accaduto ieri neldidove, come fa sapere il, "unha afferrato al collo l'ndo con forza di strangolarlo".

Ieri mattina, 12 agosto 2023, alle 11 circa, un detenuto di origini maghrebine ha sferrato un pugno in pieno petto ad un giovanissimo agente di ...

Ancora un'aggressione ad un agente penitenziario. E' accaduto ieri nel carcere di Rossano dove, come fa sapere il, "unha afferrato al collo l'agente tentando con forza di strangolarlo". "La persona reclusa, di enorme stazza fisica - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto ......, per voce del Consigliere nazionale della Sicilia Francesco Pennisi: 'A farne le spese, stamattina, un giovane Agente, colpito violentemente al volto con schiaffi e pugni da undi ...

Sappe, detenuto tenta di strangolare agente in carcere Rossano Agenzia ANSA

Schiaffi e pugni a poliziotto da detenuto a Catania, Sappe “Emergenza sicurezza” Quotidiano di Sicilia

Salvo per miracolo. «Abbiamo bisogno di aiuti immediati per porre fine a queste continue aggressioni». La situazione è allarmante ...Ancora un'aggressione ad un agente penitenziario. E' accaduto ieri nel carcere di Rossano dove, come fa sapere il Sappe, "un detenuto ha afferrato al collo l'agente tentando con forza di strangolarlo" ...