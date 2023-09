Sapevi che lui è uno dei migliori allenatori in Europa? È italiano e giovanissimo | ma non è De Zerbi

Leggi su rompipallone

(Di sabato 23 settembre 2023) Tutti pazzi per Dema attenzione ad unallenatoreche può superarlo: allena un club molto importante. Roberto De, alla guida del suo fantastico Brighton, sta stupendo l’intera. Gioco scorrevole, valorizzazione dei giovani e tanti risultati utili alla causa biancazzurra. Il 44enne, dal 2022 in Inghilterra ha portato la squadra inLeague e finora ha collezionato una storica vittoria per 1-3 all’Old Trafford contro il Manchester United e ben 12 punti nelle prime 4 partite, uscendo sconfitto solamente contro il West Ham in casa. Un allenatore dalla forte personalità che, per suo merito, è riuscito a sopperire a diverse uscite utilizzando calciatori già in rosa o sulla carta non nelle prime fasce, facendoli sentir parte del gruppo inculcando ...