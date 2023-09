Santeramo in Colle | caduto al culmine di una lite nella sua agenzia assicurativa | morto Arrestato 49enne per omicidio preterintenzionale

Una mattinata che doveva essere come le altre, ma che invece è diventata una tragedia inaspettata. Il 22 settembre ain, provincia di Bari, un litigio per ...La lite, stando a ricostruzioni dell'accaduto ieri pomeriggio, è stata originata dall'uso del bagno. Il 49enne è entrato nell'agenzia assicurativa diinpretendendo di usare i servizi igienici, il titolare 61enne glielo ha negato. La lite, al suo culmine, ha visto l'agente assicurativo cadere rovinosamente. A causa della caduta l'...

L'uomo, 49 anni e incensurato, sarebbe in carico ai servizi sociali, e secondo alcune indiscrezioni avrebbe reagito con violenza al rifiuto dell'assicuratore di lasciargli usare il bagno del suo studi ...