Sangiuliano | “I numeri parlano chiaro | il bilancio del governo è positivo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la due giorni di Fratelli d’Italia ad Avellino per tracciare undel primo anno diGiorgia Meloni. Ad elencare i risultati ottenuti in città ha fatto capolino il il Ministro della Cultura, Gennaro, per presentare le realizzazioni del suo dicastero e sottolineare l’importanza dell’identità culturale. “Potrebbe sembrare scontato che io affermi che il– afferma l’esponente di– La positività emerge dai datici e dalle statistiche, nonché dal consenso non solo degli italiani ma anche da dati macroeconomici e realizzazioni che, sebbene non annunciati, sono già stati concretamente messi in atto”. “Il mio ruolo è quello di far bene il Ministro della cultura – afferma – Visto la ...