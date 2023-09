Sangiuliano difende il direttore del Museo Egizio | È competente | rimarrà

Leggi su agi

(Di sabato 23 settembre 2023) AGI - "Greco è un apprezzato egittologo, non ha decifrato la Stele di Rosetta ma ha lavorato con impegno e risultati. E potrà continuare a farlo fin quando la Fondazione deciderà che è lui il più adatto. Nei suoi confronti non c'è alcun pregiudizio, nè tanto meno è in corso una minacciosa campagna per 'cacciarlo'. Il merito, e non le appartenenze politiche, saranno sempre la bussola per le nostre scelte. A differenza di quello che abbiamo visto in passato". Così il ministro della Cultura, Gennaro, in una lettera al quotidiano la Stampa in edicola oggi. "Per l'Italia - scrive il ministro - avere ildi Torino è un elemento di orgoglio, e la Fondazione sceglie in autonomia il profilo più adatto a ricoprire la direzione. (...) Non conosco personalmente ilChristian Greco ma gode di ...