Salvo d’Acquisto | «esempio luminoso d’altruismo»

(Di sabato 23 settembre 2023) Si dichiarò colpevole di un fatto che non aveva commesso per salvare altre 22 persone, e il 23 settembre 1943 venne fucilato dai nazisti

Fiumicino – L’estate sta finendo… ma Alla Farmacia Salvo d’Acquisto di Palidoro no: “Mentre tutte le farmacie cominciano ad adeguarsi al l’orario di ...

Fiumicino – Il 23 settembre 1943 il vicebrigadiere napoletano dei Carabinieri, Salvo D’Acquisto , si sacrificò a Palidoro per salvare un gruppo di ...

Il brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto fu fucilato a Torrimpietra, in provincia di Roma, il 23 settembre 1943 , giovanissimo, all’età di soli ...

Oggi pomeriggio (ore 17) l'ordinario militare per l'Italia (Omi), mons. Santo Marcianò, in occasione dell'80° anniversario del sacrificio di, prenderà parte, a Torre di Palidoro (Roma), alla commemorazione solenne nel corso della quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deporrà una corona'alloro ai piedi ...Il 23 settembre 1943, appena ventitreenne, decise di sacrificarsi per salvare alcuni cittadini di ...

Fucecchio commemora la figura di Salvo D'Acquisto, carabiniere ... Comune di Fucecchio