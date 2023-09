Salvini rilancia il condono edilizio e difende gli affitti brevi | «La proprietà privata è sacra | non decide lo Stato che si fa con le case»

Leggi su open.online

(Di sabato 23 settembre 2023) «La» e per questo «ognuno deve essere libero dire come mettere a reddito il proprio immobile». Lo ha detto oggi a un convengo di Confedilizia il vicepremier Matteo, chiudendo così la porta a possibili interventi per limitare il ricorso ai cosiddetti “”: «Se il privato ha un appartamento e vuole metterlo a reddito a breve, a medio o a lungo termine non penso che sia compito dellore cosa deve farne. Siamo in un paese libero». Opinioni espresse, ha tenuto a precisare il leader della Lega, «in sintonia con l’intero governo». Anche se la ministra del Turismo Daniela Santanché ha presentato negli scorsi mesi un disegno di legge che una stretta – anche se assai limitata – la ...