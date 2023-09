Salvini e le giravolte sul condono edilizio | ieri “fortemente contrario” | oggi a favore “con coraggio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) A confondere le idee basterebbe una ricerca su Google, che sul rapporto tra Matteoe i condoni edilizi restituisce risultati che a dir poco si contraddicono. E sepropone di risolvere i problemi di bilancio del Paese con la sanatoria delle “piccole irregolarità”, nel 2018 la parola d’ordine era ben altra: “Dico no, dicono, a ogni ipotesi diper abusi edilizi”. Anzi, sul tema cercò addirittura lo scontro con l’allora alleato di governo, il Movimento 5 stelle di Di Maio e Conte, rei di voler introdurre unper gli immobili terremotati di Ischia, colpiti l’anno prima dal sisma. Da vedere se il ritrovato amore per la sanatoria edilizia troverà sponde nel governo di Giorgia Meloni che, almeno a parole, si professa contraria: “Noi condoni non ne facciamo”. Chiudendo il ...