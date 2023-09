Salvini | «Condono sui piccoli abusi edilizi» Una «sanatoria» anche su scontrini e fatture

In merito al Condono fiscale , Salvini ha annuncia to l’intenzione di introdurre uno storno dei debiti fino a €30.000. Il Condono fiscale è uno ...

Matteo Salvini ha avuto un’ idea , che è poi sempre la stessa messa in pratica diverse volte dal centrodestra nel corso degli anni in cui ha ...

Ecco la proposta di un'altra sanatoria, utile per trovare i soldi per la manovra (che non ci sono): "Piccole irregolarità? Saggio andare a sanare ...

... cancellare ciò che in passato è stato fatto di sbagliato e ripristinare la situazione come previsto dalle regole , ecco cheè tornato a rispolverare il caro, vecchio: 'Non sarebbe ..."Ci sono problemi di bilancio Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni Sì. Non sarebbe ...

La “nuova” idea di Salvini Un altro condono edilizio: “Valutarlo per le piccole… Il Fatto Quotidiano

Condono edilizio, Salvini apre a sanatoria per "piccole irregolarità" Adnkronos

Matteo Salvini, al convegno del Coordinamento legali di Confedilizia in corso a Piacenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ‘La Repubblica’: “Ci sono centinaia di migliaia di piccole ...La propone il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, chiudendo il suo intervento alla ... Per i cittadini arrivano allora le promesse di sanatorie. Prima del condono ...