Salvini | «Condono sui piccoli abusi edilizi Una sanatoria anche su scontrini e fatture»

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "E così Matteo Salvini va al convegno di Conf Edilizia e butta lì l'ennesima idea di condono edilizio. Per non meglio ...

Ecco la proposta di un'altra sanatoria, utile per trovare i soldi per la manovra (che non ci sono): "Piccole irregolarità? Saggio andare a sanare ...