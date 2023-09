Salisburgo | crollo casalingo per gli avversari dell’Inter | primo KO

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023) È da poco arrivato il fischio finale della sfida giocata nel campionato austriaco dalcontro il BW Linz. Prima sconfitta per glieuropei, che capitolano per 0-1.KO – Ilpaga le fatiche europee e la grande vittoria a Lisbona in Champions League, contro il Benfica. Per i biancorossi, che affronteranno l'Inter nel girone della competizione, arriva la prima sconfitta in campionato. A trarne vantaggio il BW Linz, che alla Red Bull Arena passa per 0-1 grazie alla rete di Ronivaldo. Ilrischia ora di perdere ilposto in campionato, con lo Sturm Graz pronto al sorpasso.