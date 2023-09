Sakkari-Dolheide stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Mariase la vedrà contro Carolinenella finale del WTA 1000 di(Messico), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località sudamericana. Entrambe vanno a caccia del titolo più importante della loro carriera. In semifinale la greca ha dominato le operazioni contro la francese Caroline Garcia. Successo convincente anche per la sorprendente statunitense, che ha estromesso in due set tirati la connazionale Sofia Kenin. Tutte e due, inoltre, hanno fatto fuori una giocatrice italiana nel corso della settimana.ha sbarrato la strada a Camila Giorgi a livello di ottavi di finale mentreha cancellato ben quattro match point prima di prevalere in rimonta ai quarti su Martina Trevisan. Tra le due si tratta del primo precedente della ...