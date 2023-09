Royal Family | William a New York | il gesto di Meghan Markle non passa inosservato

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 23 settembre 2023)è arrivato a Newproprio in questi ultimi giorni, ma ildinon èto. Il principeè arrivato in America e vola a Newper l’incontro ufficiale che lo attende da tempo, ma ildella cognata e nemica,, non: ecco cosa ha fatto.a New-Foto Instagram@princeandprincessofwales-Ilovetrading.itL’erede al trono d’Inghilterra arriva a Newper per l’assemblea generale dell’Onu e per annunciare i finalisti del suo Earthshot Prize, il Nobel per il clima ...