Rosignano | si tuffano in acqua nonostante il mare mosso | annegati due turisti ungheresi

(Di sabato 23 settembre 2023) Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono annegati oggi al largo delle spiagge bianche di Rosignano (Livorno). I due, secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua nonostante il mare molto mosso. All'arrivo sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento dei due uomini. Oltre al 118 sono arrivati sul posto anche Capitaneria di porto, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

