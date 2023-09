(Di sabato 23 settembre 2023) Gli esami a cui è stato sottoposto questa mattina(uscito alla mezzora della partita tra Sheriff e) hanno evidenziato, per il centrocampista portoghese, unoalla coscia ...

Gli esami a cui è stato sottoposto questa mattina Renato Sanches (uscito alla mezzora della partita tra Sheriff e) hanno evidenziato, per il centrocampista portoghese, unoalla coscia destra. Sicuramente salterà le partite contro Torino, Genoa e Frosinone , poi verrà fatto un nuovo controllo. ..."Me lo diede un compagno alla, perché venivo da unoe non volevo farmi di nuovo male", ricordò. Pagò con una squalifica di 12 mesi, rifiutando di fare ricorso. Con lui fu squalificato ...

Roma, stiramento per Renato Sanches: condizioni e tempi di recupero Corriere dello Sport

Roma a rischio infortuni: i sette uomini che Mourinho deve gestire Corriere dello Sport

Buone notizie per il Torino che contro la Roma riavrà due pedine importanti recuperati dai rispettivi infortuni ...Analizzando la sismicità recente in quest’area (30 chilometri da Marradi) si sono verificati altri eventi di magnitudo superiore a 4.0 dal 2000 ad oggi ...