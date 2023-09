Roma | Renato Sanches ko | lesione di primo grado alla coscia destra

(Di sabato 23 settembre 2023) Non c’è pace per. Il centrocampista della, uscito al 28? nella sfida di Europa League contro lo Sheriff, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato unadi. Il portoghese, dunque, sarà costretto a restare fuori per almeno due settimane, saltando così i prossimi impegni dei giallorossi. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno, ma non è da escludere che possa tornare in campo direttamente dopo la sosta. SportFace.

Non c’è un attimo di sosta per la Roma . Neanche il tempo di archiviare la trasferta vincente di Europa League che la testa è già al Torino , ...

cattive notizie in casa Roma su Renato Sanches , dopo il problema muscolare accusato ieri in coppa contro lo Sheriff Stando a quanto riferito da ...

Roma in attesa per le condizioni di Renato Sanches . In attesa degli esami di oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, le prime notizie sul...

Gli esami a cui è stato sottopostoSanches hanno evidenziato un quadro pre lesivo alla coscia destra. Il calciatore della, fanno sapere da Trigoria, verrà valutato giorno per giorno. Ma sicuramente sarà out contro Torino, ...Ecco la situazione degli infortunati squadra per squadra MILAN - VERONA LIVESANCHES FUORI 2 SETTIMANE Confermate le sensazioni non positive di Mourinho nel post partita di Europa League ...

Roma, arriva il responso su Renato Sanches: ecco quante partite salterà Fantacalcio ®

Renato Sanches, ecco quando si saprà la verità sul suo infortunio Corriere dello Sport

Gli esami a cui è stato sottoposto Renato Sanches hanno evidenziato un quadro pre lesivo alla coscia destra. Il calciatore della Roma, fanno sapere da Trigoria, verrà valutato giorno per giorno. Ma si ...Due settimane di stop per Renato Sanches. Per il centrocampista della Roma confermate le sensazioni non positive di José Mourinho nel post partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Dopo i ...