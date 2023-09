Roma | infortunio Sanches | svelati i tempi di recupero

(Di sabato 23 settembre 2023) In casatiene banco l’di Renato. Ecco come sta il centrocampista portoghese e quando rientrerà a disposizione di Mourinho. Lain questa quinta giornata sarà impegnata… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il mese di settembre è quasi dimezzato, le temperature cominciano a scendere ma l’hype per le partite della Serie A 2023/2024 non diminuisce. In ...

Tegola per la Roma di Josè Mourinho. Nel corso del primo tempo del match contro lo Sheriff Tiraspol, valevole per la prima giornata della fase a ...

In casa Roma arriva un nuovo KO per un infortunio di natura muscolare che cambia in maniera inevitabile nuovamente i programmi del tecnico José ...

Subito una pessima notizia per il tecnico portoghese, costretto a fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. Tifosi in ...

L'- Renato Sanches era uscito al 28' del primo tempo del match di Europa League contro lo Sheriff due giorni fa. Si sospettava un problema al flessore della coscia destra: immediata è ...Per il mediano portoghese si tratta del 15°muscolare a partire dal 2020, 2° in 4 partite con la. La speranza di Mourinho è di riaverlo o il 5 ottobre in Europa League contro il ...

Mistero Renato Sanches: ancora un infortunio. E Mourinho svela le sue condizioni Corriere dello Sport

Roma, infortunio per Renato Sanches in Europa League Fantacalcio ®

L'esito degli esame di Renato Sanches, uscito per infortunio nel corso del match tra Roma e Sheriff Tiraspol in Europa League ...Novità sulle condizioni di Renato Sanches. Gli esami a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato, per il centrocampista portoghese, uno stiramento alla coscia destra, come riportato da I ...