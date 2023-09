Rodi Garganico | uccidono anatra a bastonate | “E’ ancora viva | finiscila” e riprendono la scena - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 23 settembre 2023) LNDC Animal Protection ha segnalato un atto di violenza atroce in cui un'è stata uccisa a sprangate da un gruppo di quattro ragazzi a, in provincia di Foggia. La terribileè stata ripresa in unche è stato poi pubblicato su Instagram e condiviso in gruppi di WhatsAp