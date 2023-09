Rocky 2 | l’allenamento di Sylvester Stallone | scheda e video backstage

(Di sabato 23 settembre 2023)2 ha consentito adi portare avanti un allenamento con Franco Columbu neldel film. A mostrarlo è un, durante il quale l’attore è in compagnia del celebre bodybuilder. I due focalizzano la loro attenzione principalmente sulle spalle e sulle braccia. Ilmostrasollevare pesi a ritmo di musica e seguire i consigli di Franco Columbu. Inoltre, di seguito ladeldiper le spalle: Arnold Press: 4 serie da 10 ripetizioni Alzata laterale in piedi – 4 serie da 10 ripetizioni Alzata laterale inclinata- 6 serie da 10 ripetizioni Shoulder press dietro il collo: 4 serie da 10 ripetizioni Alzate ...

