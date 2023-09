Rivera su Lodetti | “Ci siamo trovati bene Poi mi accusò dell’addio al Milan”

Giovanni Lodetti , ex giocatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ex compagno di squadra Gianni Rivera

...in prima squadra nel 1962 dove registra 288 presenze e 26 gol in 8 stagioni vincendo tutto nell'era di Giannisotto la guida tecnica di Nereo Rocco . Dopo l'esperienza in rossonerosi ...giovanni7 Estratto da www.calciomercato.com […] Giovanni[…] ex centrocampista rossonero, uno dei grandi protagonisti del Diavolo negli anni '60, si è spento all'età di 81 anni. […] il 'basleta', come ...

"Un pensiero affettuoso per Giovanni Lodetti. Pilastro del Milan di Rivera, campione d'Europa con la maglia azzurra. Un uomo degli anni 70. Solido in campo e nella vita. Dopo averlo ammirato nelle ...Lui era di quelli che vanno di corsa. E poteva essere per una partita a briscola o per prendere il tram. La sua, però, non era la fretta degli impazienti, solo l’altruismo dei generosi. Che vogliono f ...