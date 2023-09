Rimini | la maxitruffa del diesel arrivata in tutta Italia | «Kerosene miscelato venduto come gasolio»

(Di sabato 23 settembre 2023) La Guardia di Finanza diha scoperto unasulche coinvolgeva decine di distributori in diverse regioni d’. Sequestrando beni per 3 milioni di euro e confiscandone per oltre 34. Le accuse sono associazione a delinquere e fittizia intestazione di bene. L’operazione è stata chiamata Steal Oil. Al momento ci sono 46 indagati. Le redini del sistema le tenevano tre imprenditori del riminese che gestivano una società di distribuzione del carburante. Si tratta di una persona del luogo, un residente ama anconetano e un residente a Nettuno in provincia di Roma. Secondo l’accusa gli indagati hanno illecitamente importato in, in soli 4 mesi di attività e mediante l’utilizzo di fittizia documentazione accompagnatoria, circa 900 mila litri di ...

L'operazione è stata denominata " Steal Oil ". 46 persone risultano indagate in tutta Italia con le accuse di associazione a delinquere e fittizia intestazione di beni. La Guardia di Finanza ha scoper ...Il kerosene sarebbe stato miscelato in un deposito abusivo con gasolio e olio rigenerato, immesso in consumo e venduto ad ignari clienti come diesel.