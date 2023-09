Rientrati in albergo 700 turisti evacuati a Cefalù

"Il rogo continua a bruciare, ma il Costa verde è in sicurezza, i turisti sono- dice il titolare dell'Giuseppe Farinella sui social - I vigili del fuoco, con l'aiuto dei volontari ...Non sono ancoraini 700 turisti dell'hotel Costa Verde di Cefal che ieri sera in tutte fretta hanno dovuto abbandonare l'per essere ospitati al palazzetto dello sport. Quella appena ...

Sono rientrati i 700 turisti dell'hotel Costa Verde evacuati ieri sera a causa del rogo che ha minacciato la struttura e provocato ingenti danni a Cefalù. Questa mattina gli ospiti hanno anche potuto ...“Il rogo continua a bruciare, ma il Costa verde è in sicurezza, i turisti sono rientrati – dice Giuseppe Farinella sui social titolare dell’albergo – I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari ...