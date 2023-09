Ressa a Dubai per accaparrarsi il nuovo iPhone 15

Ma qualcosa è andato storto in un centro commerciale di, e la folla si dev'essere spazientita, dando vita ad una vera e propria. Le forze di sicurezza del mall hanno faticato a contenere ...Ma qualcosa è andato storto in un centro commerciale di, e la folla si dev'essere spazientita, dando vita ad una vera e propria. Le forze di sicurezza del mall hanno faticato a contenere ...

Genova, i turisti che affollano via Balbi: “La vista della città dall’alto è magica” Il Secolo XIX

La ressa di gente sulla pista di Ischgl, in Austria: cadute a catena impossibile sciare Corriere TV

Ma qualcosa è andato storto in un centro commerciale di Dubai, e la folla si dev'essere spazientita, dando vita ad una vera e propria ressa. Le forze di sicurezza del mall hanno faticato a contenere ...Emirates Airlines have issued an advisory to its passengers ahead of peak travel time. The airline asked passengers to arrive no later than four hours prior to their departure time in a message.