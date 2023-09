Renault Clio e-Tech Hybrid | qual è la canzone della pubblicità?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 23 settembre 2023) Da metà settembre 2023, è in onda una nuovadedicata allaE-. In questo spot,ha scelto di dare massimo sfoggio alla nuova auto giunta in famiglia utilizzando un contesto di parata, accanto a modelli iconici del passato, tra cui laIII RS Trophy, laV6 e laWilliams. La particolarità sta però anche nella musica scelta per lo spot. Come si presenta lo spotE-in giro a Valencia LaE-attraversa le strade di Valencia, in Spagna, con l’eleganza di una supermosulla passerella. Il ...