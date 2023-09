Reazione a Catena | catene finali? Ridicole e inappropriate | Liorni e tutta la produzione sgamati

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 23 settembre 2023) Continua a tenere banco l’amatissimo game show condotto da Marco. In questa ultima settimana però il programma è finito nel mirino della rete per alcuni fatti che poco hanno convinto i telespettatori. Prima, la novità di giornata con l’edizione speciale in prima serata con concorrenti vip. Quindi la censura, con il L'articolo proviene da KontroKultura.