Reati Ambientali a Giugliano | tre persone denunciate

(Di sabato 23 settembre 2023). In due diversi interventitrein piena “terra dei fuochi”. Due diversi interventi per i Carabinieri della Stazione di Varcaturo con il supporto della Polizia Locale e dei militari dell’Esercito Italiano. Carcasse di auto, vernici, scarti di costruzioni, frigoriferi dismessi, copertoni, asfalto e rifiuti di ogni genere. Un campionario di materiali tossici per l’ambiente, stoccati illecitamente in un terreno demaniale di circa 1500 metri quadri. A gestire quella che può essere considerata a tutti gli effetti una discarica abusiva, un 59enne del posto già noto alle forze di polizia. La scoperta è dei Carabinieri della stazione di Varcaturo, supportati dalla ...