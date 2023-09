Real Madrid | Ancelotti | 'Kroos e Modric scontenti? Diano il 100% | ci sono altri grandi giocatori'

I risultati del Napoli sotto la guida di Garcia non convincono. De Laurentiis aspetterà la sfida col Real Madrid per un primo bilancio. SSC Napoli. ...

L'ex, inoltre, dovrà incassare la fiducia totale da parte di Pioli prima di essere lanciato in campo dal primo minuto. E' comunque evidente l'esigenza rossonera di trovare al più presto, ...Diego Simeone, allenatore dell'Atletico, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro ilDiego Simeone, tecnico dell'Atletico, ha parlato alla vigilia del derby colin conferenza. LE PAROLE - "E' una partita importante per il nostro campionato, che dobbiamo ...

Real Madrid, allarme rientrato per Bellingham: le ultime in vista dell'Atletico Fantacalcio ®

LaLiga: super derby Atletico-Real Madrid Agenzia ANSA

Più grave del previsto l'infortunio di Dani Carvajal. Secondo la stampa spagnola, il terzino del Real Madrid - prossimo avversario del Napoli in Champions - nonostante le sensazioni positive salterà ...Dopo il pareggio in Champions contro la Lazio, l'Atletico Madrid torna in campo domenica per il derby in LIga contro il Real Madrid. Diego Simeone ha presentato la gara in conferenza stampa ...