Rania di Giordania | il consiglio che ha dato alla nuora prima del matrimonio

(Di sabato 23 settembre 2023) La reginadicondivide uno stretto legame con la, Rajwa, e ha rivelato ilche le hadi sposarsi. Rajwa, infatti, di recente ha sposato il principe Hussein, erede al trono del Paese. Unche l’ha resa parte integrante della famiglia, oggi principessa nonché futura sovrana di. Di recente la reginadisi è recata a New York per essere presente ad alcune importanti riunioni dell’ONU. La moglie di re Abdullah II, però, ha anche trovato il tempo per rilasciare un’intervista ad Hoda Kotb per il Today Show della NBC mercoledì. La regina e suo marito hanno celebrato a giugno ildel figlio, il principe ereditario Hussein, ...

Rania di Giordania è da sempre considerata una delle Regine più eleganti e sofisticate al mondo. E per i suoi 53 anni non si smentisce. Anche con un ...

Meet me in New York . No, non è il sequel di Meet ...

Nelle visite dei vari capi di Stato in Italia ha ricevuto diverse consorti di spicco, come la reginadio la first lady statunitense Michelle Obama . Nel corso dei suoi 9 anni al ...Al Quirinale ha accolto colleghe first lady di spicco come la reginadio Michelle Obama. Non sempre fedele ai protocolli a volte ha disatteso le direttive. Come quando nel 2012 si ...

La gonna costosissima di Rania di Giordania in America con Jill Biden Marie Claire

Rania di Giordania in blu elettrico: è icona di stile col tailleur asimmetrico Stile e Trend Fanpage

Al Hussein di Giordania e sua moglie Rajwa sono volati negli Stati Uniti per un impegno ufficiale. La principessa ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile, prendendo ...Le vacanze sono finite anche per Rania di Giordania. La sovrana è tornata ai suoi impegni umanitari a favore di migranti e rifugiati tra Londra e New York. E lo fa con il suo inconfondibile stile. Tra ...