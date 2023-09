Quello che non vi dicono di Napolitano

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 settembre 2023) Il Secolo breve si specchia nei suoi centenari e la memoria immemore li celebra. Può stupire l’edizione straordinaria per il 98enne Giorgioche in modo quasi incredibile, quasi irreale, lascia questa valle di lacrime? Narrato come un santo più che un padre della patria, anche da questo papa diversamente cristiano che nel suo Pantheon religioso tiene Guevara, Mao, Greta e Luca Casarini. Di, non potendo dire altro, si dice: è stato uomo delle istituzioni e si dice il vero, la sua stagione grigia, lunghissima, secolare, si esalta nell’ultimo tratto presidenziale che è tutto al servizio non del Paese, non del popolo ma dei partiti che l’hanno espresso, di quel coacervo di poteri, costituiti, sommersi, burocratici, sottaciuti che oggi va di moda chiamare deep state. Re Giorgio, come lo definì il New York Times. Celebrato proprio perché ...