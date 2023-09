Quanta acqua ci aspetta | Giuliacci indica la stagione più piovosa

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo il caldo record dellaestiva che si è appena conclusa, la pioggia è senza dubbio un fenomeno meteorologico a cui dobbiamo riabituarci. Tuttavia, già in queste giornate, la tendenza meteo sembra segnata. Diciamo addio al sole e diamo il benvenuto alle precipitazioni. Attraverso un video pubblicato sul suo sito meteo.it, il colonnello Mariohato qual è lapiùin assoluto. "Iniziamo col dire che mediamente in un anno in Italia cadono circa seicento, settecento millimetri di pioggia. Sono circa cento millimetri in meno di quanto non piovesse cino settanta anni fa": così ha esordito l'esperto. Come intuibile, lamenoè quella estiva. "Cadono in media tra ...