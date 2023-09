Quando Neruda fu quasi espulso dall’Italia

... essi potranno essere liberi di sviluppare e mostrare la loro vera personalità soloavranno ... Scomparsi 1973 - Pablo: Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei ...... attraverso la voce di Pablo, interpretato dall'attore Sebastiano Somma e Matilde Urrutia, ... Nello spettacolo Pablo e Matilde raccontano l'avventurosa storia del loro amore, natoPablo ...

50 anni fa l'addio a Pablo Neruda, uno tra i più grandi poeti del ... Luino Notizie

Pablo Neruda poeta degli oppressi Infoaut

Forse il tuo sogno si separò dal mio e per il mare oscuro mi cercava, come prima, quando ancora non esistevi, quando senza scorgerti navigai al tuo fianco e i tuoi occhi cercavano ciò che ora – pane, ...Da sabato 23 settembre esce con il quotidiano, a 50 anni dalla morte del Nobel cileno, «Confesso che ho vissuto», il suo libro-testamento ...