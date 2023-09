Quando Giorgia Meloni accusava Napolitano di tradimento | «Tramava con Parigi contro i nostri interessi nazionali»

“Torno in tv ma Giorgia non c’entra ”, Pino Insegno prova a spegnere le polemiche sul suo ritorno a Viale Mazzini. Il conduttore, nel mirino da mesi ...

«Giorgia mi ha detto: l’unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere dall’ansia per le sciocchezze. ...