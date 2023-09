Putin “prega” Mattarella di accettare le sue condoglianze “Napolitano fu un vero patriota italiano”

(Di sabato 23 settembre 2023) Leche non t’aspetti arrivano da Mosca, non nella sostanza ma nella forma. Le parole pronunciate da Vladimirsono quelle rivolte a un vecchio amico e sodale post-comunist: “Uno statista eccezionale e un”, scrive il presidente russo nel suo omaggio a Giorgio, nel telegramma inviato a Sergio, che ha una premessa accorata: “La prego dile mie più sentiteper la morte dell’ex presidente della Repubblica italiana”., tanti incontri tra i due Nel suo messaggio,fa le sue “più sentite” per la morte dell’ex presidente e ricorda: “Nella sua giovinezza ...

... Il Papaper le vittime, la nazionale di calcio marocchina ha donato il sangue in ospedale, i ... dopo un omaggio al Mahatma Gandhi, hanno lasciato l'India •e i sauditi tagliano la ...Sidi notare che la partecipazione della Russia al concorso di quest'anno è fornita dalla ... è quindi stata quella di prendere una netta posizione contro la decisione di Vladimirdi ...

Attacco ucraino in Crimea, colpito il comando della flotta russa sul Mar Nero. Zelensky in Canada - Il video del momento esatto in cui un missile colpisce il comando della flotta russa a Sebastopoli - Il video del momento esatto in cui un missile colpisce il coma RaiNews

Guerra Russia-Ucraina, Budanov: Kim fornisce armi a Mosca già da un mese e mezzo La Stampa

Al suo arrivo ha affermato che il suo viaggio in Russia per un previsto incontro con il suo omologo è una «chiara manifestazione» del fatto che il Nord dà priorità all'importanza strategica dei loro ...Kim brinda con Putin: «Sconfiggeremo il male» Musk: avrei attivato Starlink in Crimea su richiesta di Biden. Frammenti di droni russi in Romania per la terza ...