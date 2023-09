Puglia | maltempo | pioggia da stamani nel foggiano | nella regione allerta temporali anche domani Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 23 settembre 2023) In alcune località, soprattutto del Gargano, il livello dellacumulato da stamattina è stato di diverse decine di millimetri. Giornata diincon peggioramento e calo delle temperature generalizzato prospettato per la serata. Il dipartimento della(immagine home page) ha indicato lafra le sette regioni incon il codice giallo per possibilie vento forte. L'articolodanel

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 20 per diciotto ore. Si prevedono “venti forti dai ...

L’ allerta della Protezione civile è fino alle 14 per la Puglia . Si fa riferimento a venti fino a burrasca per l’intera regione. La parte ionica ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso l’ allerta per la giornata odierna. Codice arancione per zone della Lombardia, codice giallo per ...

Nelle prossime ore, sono attese ulteriori precipitazioni che dovrebbero riguardare in diversa misura tutte le zone della. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un nuovo avviso ...... Sabato 23: Al Nord piogge in Lombardia e Nord Est, qualche schiarita; al Centro:diffuso, calo termico e vento; schiarite su Alta Toscana; al Sud temporali in arrivo a iniziare dae ...

Maltempo, nubifragi e grandine grossa in Puglia: allagamenti e danni a Torremaggiore, San Severo e Ruvo di ... MeteoWeb

Maltempo, è allerta gialla sulla Puglia: grandine e allagamenti nel Barese - FOTO E VIDEO Telebari

In alcune località, soprattutto del Gargano, il livello della pioggia cumulato da stamattina è stato di diverse decine di millimetri. Giornata di allerta in Puglia con peggioramento e calo delle ...Nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia per la giornata di domenica 24 settembre. Piogge e temporali forti al Centro-Sud ...