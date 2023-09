Psg | retroscena su Hojlund

(Di sabato 23 settembre 2023) Secondo quanto rivela The Athletic, il Psg ha fatto due offerte, una da 50 e una da 60 milioni per Rasmus, passato invece dall'Atalanta...

Tra Al-Khelaifi e Mbappé c'è stata una discussione particolarmente "accesa" ad inizio agosto, con il presidente che ha minacciato l'attaccante di non ...

Nelle scorse settimane Neymar si è trasferito dal PSG all’Al-Hilal per 80 milioni di euro. Un trasferimento fortemente voluto dal calciatore ...

Elye Wahi è stato al centro di numerose voci di mercato , ma alla fine è rimasto in Francia, pur trasferendosi dal Montpellier...

L' Inter si gode Marcus Thuram , uno tra i colpi nel mercato dei parametri zero operato dal club nerazzurro in questo mercato estivo. Dove...

"Essere qui è eccitante, il meglio deve ancora venire. L’infortunio è alle spalle e voglio fare del mio meglio per...

Mosse di mercato della dirigenza nerazzurra promosse, l'ad può sorridere anche per un altro motivo 'ringraziando' il. L'Inter si gode super Thuram: ilsul PsgLa nota più lieta tra i '...Ascolta 'Roma, Renato Sanches incanta: Mourinho decisivo, il. La verità sul riscatto dal' su Spreaker. NO ALLA TURCHIA - Renato Sanches quando ha ricevuto la chiamata di Mourinho non ...

Inter, che retroscena su Thuram: decisivo il PSG Calciomercato.com

Inter, Thuram in nerazzurro anche grazie al PSG: il retroscena Calcio in Pillole

Sicuramente salterà le partite contro Torino, Genoa e Frosinone, poi verrà fatto un nuovo controllo. Visto che per l'ex Psg si tratta del secondo ko muscolare in stagione è possibile che possa restare ...Non c'è riuscito il Bayern Monaco e nemmeno il Psg. L'ultima partita ha giocato 45 minuti e sembrava ... che a suo dire ha giocato con la paura di un nuovo infortunio. Infine un retroscena su Lukaku ...