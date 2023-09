PSG | Luis Enrique | «Ci aspettiamo di essere efficaci sia davanti che dietro»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 settembre 2023) Le parole di, tecnico del PSG, in vista del prossimo impegno dei parigini nella classica di Ligue 1 con il Marsigliaha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del PSG nella classica contro il Marsiglia. Di seguito le sue parole. VITINHA – «Non posso analizzare la scorsa stagione perché non l’ho vista tutta. Ma Vitinha per noi è molto importante. Ha un ruolo importante. In definitiva quello che mi piacerebbe a fine stagione è poter dire che ogni giocatore ci ha portato qualcosa. Vitinha si adatta molto bene a tutto ciò che gli viene chiesto. A volte ha bisogno di stare più in posizione arretrata, senza seguire troppo la palla. Ma ha una qualità tecnica immensa». GONCALO RAMOS E KOLO MUANY – «Ho grandi aspettative da tutti i giocatori. Quello che ci ...