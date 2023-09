Profumi da uomo | quali fragranze per l’inverno 2023 2024? Ecco i #Top3 secondo MoltoUomo it

Leggi su moltouomo

(Di sabato 23 settembre 2023) Forse ti starai chiedendo perché hai bisogno di un profumo daspecifico per. Il fatto è che iestivi più leggeri non funzionano altrettanto bene quando fa freddo. Man mano che le temperature scendono, diminuisce anche il livello di umidità della pelle, che la fa diventare più secca. E la pelle secca non trattiene la colonia così come la pelle idratata. Un profumo estivo leggero si dissiperà semplicemente con il clima più freddo, quindi hai bisogno di una colonia che sia più forte con note di fondo più pesanti e devi cercarecon proiezione e longevità. Proiezione e Longevità – Due Elementi Chiave di un profumo dainvernale La proiezione è la distanza alla quale una fragranza può proiettare il suo aroma lontano da te ed essere comunque rilevata dagli ...