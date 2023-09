Processo Ciro Grillo | l’amica della vittima in aula | «Mi disse | mi hanno violentata tutti | ora mi sento solo un corpo»

(Di sabato 23 settembre 2023) A Tempio Pausania il secondo giorno di audizioni. La ragazza ha tenuto il punto: «Silvia era nella prima stanza, completamente nuda. L’ho vista confusa e sconvolta. Quella notte non eravamo nè sobrie, nè ubriache, ma eravamo lucide»

Continua a leggere su Tg. La7.it - "Non eravamo né sobri né ubriachi o incapaci di controllarci". E' quanto avrebbe detto la testimone e una delle ...

"Non eravamo né sobri né ubriachi o incapaci di controllarci". È quanto avrebbe detto la testimone e una delle presunte vittime nell'udienza a ...

Una testimonianza chiave nel Processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, ...

Ilper stupro rischia lo stop per il cambio del collegio, i legali degli imputati chiedono il reintegro del giudice trasferito. La giovane era in tribunale per assistere alla deposizione dell'...... dove si sta svolgendo ilper violenza sessuale nei confronti diGrillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Quando la studentessa milanese si è svegliata a fine ...

Processo Ciro Grillo, la testimone chiave in aula: “Non eravamo incapaci di controllarci Il Fatto Quotidiano

Processo a Ciro Grillo e amici per stupro di gruppo, l'amica della vittima in lacrime. Bongiorno: «Si è vista la sofferenza ... Open

L'amica della giovane che sarebbe stata stuprata da Grillo Jr e dai tre amici ha parlato questa mattina in tribunale: ecco le sue dichiarazioni.È quanto avrebbe detto la testimone e una delle presunte vittime nell'udienza a Tempio Pausania dove si sta svolgendo il processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, ...