Processo Ciro Grillo | la testimone | ' Avevamo bevuto ma non eravamo incapaci a controllarci'

Per la prima volta da quando si è aperto il Processo per violenza sessuale di gruppo contro Ciro Grillo , figlio del fondatore del Movimento 5 stelle, ...

scoppia in lacrime in aula , una delle due presunte vittime della violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeralda. ...

E' quanto avrebbe detto la testimone e una delle vittime nell'udienza a Tempio Pausania, dove si sta svolgendo ilper violenza sessuale di gruppo in cui sono accusatiGrillo, Francesco ...A raccontarlo in aula, nel corso della deposizione alper violenza sessuale di gruppo aGrillo e a tre suoi amici, è la teste chiave, nonché amica della presunta vittima di violenza. E' ...

Ripreso questa mattina in tribunale a Tempio Pausania il processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputato Ciro Grillo e suoi tre amici, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo ...