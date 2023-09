Processo Ciro Grillo | il racconto della testimone chiave | Silvia mi disse che l' avevano violentata tutti

Una testimonianza chiave nel Processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, ...

"Non eravamo né sobri né ubriachi o incapaci di controllarci". È quanto avrebbe detto la testimone e una delle presunte vittime nell'udienza a ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - "Non eravamo né sobri né ubriachi o incapaci di controllarci". E' quanto avrebbe detto la testimone e una delle ...

Una testimonianza chiave nel Processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, ...

scoppia in lacrime in aula, una delle due presunte vittime della violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeralda. ...