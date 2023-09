Primavera | mister Tedesco | “Ringrazio i tifosi per il sostegno” | e sentite la risposta sul rigore fallito

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 settembre 2023) Le parole diAndrea, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta per 0-2 in Cosenza in campionato. L’allenatore del NapoliAndrea, ha commentato, al termine del match, la sconfitta per 0-2 contro il Cosenza nella seconda giornata di Campionato2. Queste le sue parole al termine della sfida. L’intervista aAndreadopo Napoli-Cosenzaquanto ha influito aver giocato tre partite in una settimana? Quanto invece siete un po’ caduti nella trappola del Cosenza che vi ha fatto un po’ rallentare il giro palla? No, non credo che giocare ogni tre giorni ci debba preoccupare o comunque posso influire sulle prestazioni anche ...