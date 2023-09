Presentato il Salerno Boat Show 2023 | aperte le iscrizioni

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 23 settembre 2023) È stata presentata in occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova la settima edizione del, in programma a Marina d’Arechi dall’1 al 5 novembre. L’evento, confermato nella rete dei saloni nautici italiani patrocinati da Confindustria Nautica, si presenta con una formula rinnovata che prevede l’apertura gratuita al pubblico tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00., trend in crescita per il salone campano La scorsa edizione, con più di 100 espositori e 150 imbarcazioni esposte, per un’area totale di 36.000 mq e con 25.000 visitatori provenienti da 15 regioni italiane e da 8 Paesi (Belgio, Croazia, Germania, Portogallo, Turchia, Regno Unito) ha confermato il trend di crescita della manifestazione, ...