Preolimpico volley | qualificazione Italia | tutte le possibili combinazioni

LODZ (POLONIA) - L' Italvolley torna a vincere al, battendo 3 - 0 la Germania . Nonostante il successo e il momentaneo primo posto , la situazione nella pool C resta complicata e sarà decisa dopo l'ultima sfida contro la Polonia . ...AGI - Pronto riscatto dell' Italia femminile delnel torneodi Lodz in Polonia . Le azzurre del ct Davide Mazzanti , che avevano incassato la prima sconfitta con gli Usa dopo quattro vittorie, hanno liquidato le tedesche con un ...

Per le azzurre quinta vittoria in sei partite nel preolimpico. Ora la partita contro la Nazionale guidata da Stefano Lavarini: vale i Giochi, chi vince si qualifica ...Dopo il successo di oggi della Polonia sugli Stai Uniti l’Italia non poteva far altro che vincere controla Germania e ha vinto. Le azzurre di Davide Mazzanti si sono imposte per 3-0 nella penutima ...