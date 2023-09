Preolimpico di Volley Femminile | l’Italia perde con gli Stati Uniti per 1-3

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 settembre 2023) Lodz – E’ arrivata la prima sconfitta a Lodz per la Nazionale Italiana di. Dopo le quattro splendide vittorie consecutive con Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia,è stata fermata dagli Usa 1-3 (19-25; 25-23; 21-25; 18-25). Era la partita valida per la quinta giornata del Torneo, nella Pool C. Come indica la nota di feder.it ‘Con Pietrini recuperata in extremis da un attacco febbrile,non è riuscita a tenere il passo delle nordamericane che adesso guidano il girone C che domani potrebbe vivere la sua giornata decisiva quando le ragazze del CT Davide Mazzanti, smaltita la fatica con gli Usa, affronteranno la Germania (alle 20:45 in diretta Tv su Sky Sport Max). In caso di vittoria,infatti, potrà ...