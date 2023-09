Precedenti Serie A | tutto sulle partite della 5ª giornata di campionato

(Di sabato 23 settembre 2023) Statistiche e curiosità delle gare del 5° turno del massimoA LaA 2023/2024 si appresta a vivere la sua 5ª. Ecco tutte le statistiche e le curiositàgare di questo turno del massimo: 1 ) SALERNITANA-FROSINONE (venerdì 22 settembre, ore 18.30) – DAZN I 7 punti conquistati dal Frosinone inA dal Frosinone nelle prime 4 giornate rappresentano un record per la formazione ciociara inA. Quest’ultima non ha mai sfidato i granata nel massimo, ma inB le squadre si sono affrontate 12 volte con un bilancio in perfetto equilibrio di 4 vittorie ciascuna e 4 pareggi. Totale gare: 0. Vittorie Salernitana: 0. ...

Inter-Monza si giocherà domani alle ore 20.45 e i Precedenti a livello di Serie A non sono certo buoni. Tutt’altro. Per migliorare la situazione ...

Il Lecco ha giocato a Modena 12 volte, 7 inB e 5 in C; icontano 4 vittorie del Modena, 5 pareggi e 3 vittorie; l'ultima al Braglia risale al 12 maggio 2001: le reti di Grieco e ...Durante le edizioni, che avevano riscosso molto successo, la manifestazione ha portato ... Nel 1984 debutta come intercalatore nella'Gu Gu Gammo' (inedita in Italia). Nel 1985 si ...

Precedenti Serie A: tutto sulle partite della 5ª giornata Calcio News 24

Serie A, 5ª giornata: programma, numeri e curiosità WilliamHillNews

Nei 15 precedenti troviamo due successi azzurri, tre pareggi e dieci vittorie interiste. Da evidenziare che negli ultimi otto confronti tra le due squadre in terra toscana, l’Empoli non è mai riuscito ...Bari-Catanzaro, in programma domani alle 16:15 al "San Nicola", è una delle sfide di cartello della sesta giornata di Serie B. Tra le gare più affascinanti nel ...