Potete andare affan*** | Max Verstappen | gli insulti dopo la pole in Giappone

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) È tornato Max. E lo ha fatto in grande stile.il pessimo weekend di Singapore, da grandissimo campione qual è ha fatto ciò che ha voluto a Suzuka, in. Sempre primo nelle libere, perfetto nelle Qualifiche dove si è sempre migliorato e non ha lasciato la benché minima chance a tutti i suoi avversari. Elasi è tolto un sassolino, anzi un masso enorme dalle scarpe. Il pilota olandese, quando si è presentato poi nel ring delle interviste, ha risposto in modo durissimo a una domanda di Motorsport.com, che si ricollegava a quanto accaduto nel Gp precedente. La risposta è stata nettissima e non ha lasciato margini di interpretazioni. "Abbiamo avuto un brutto fine settimana- spiega- Naturalmente, poi la gente inizia a dire 'ah, è tutta colpa ...