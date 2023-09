Pnrr | Lai PD | Per la Sardegna tagliati 500 milioni di finanziamenti ai comuni

(Di sabato 23 settembre 2023) "Per la, su quasi 16 miliardi, aisonoper circa 500di euro", ha fatto sapere Silvio Lai Di: RedazioneLive, foto Il Fatto Quotidiano Il deputato del Pd Silvio Lai ha dichiarato in una nota che " Dopo i rapporti di Banca d'Italia, della Corte dei Conti e del Formez, il dato dei tagli al Pnnr sulle singole Regioni può ...

... ai comuni sono tagliati finanziamenti per circa 500 milioni di euro", ha fatto sapere SilvioDi: Redazione Sardegna Live, foto Il Fatto Quotidiano Il deputato del Pd Silvioha dichiarato in ...Silvio(PD): le dichiarazioni sul taglio misure(PD): Taglio misure, ai comuni della Sardegna mancano 500 milioni di euro su 16 miliardi totali. Ecco i numeri comune per comune. Promessi i fondi FSC ma Banca d'Italia e Corte dei Conti ...

Pnrr, Lai (PD): "Per la Sardegna tagliati 500 milioni di finanziamenti ... Sardegna Live

Lai (PD), Taglio PNRR, disastro Fitto-Meloni, il Mezzogiorno paga il ... Sardegna Reporter

" La somma totale delle misure - conclude Lai - è 499,5 milioni euro, di cui in provincia di Sassari 129 milioni, 152 nella città metropolitana di Cagliari, 89 milioni nel Sud Sardegna, 62 milioni a ...Silvio Lai (PD): le dichiarazioni sul taglio misure PNRR Lai (PD): Taglio misure PNRR, ai comuni della Sardegna mancano 500 milioni di euro su 16 miliardi totali. Ecco i numeri comune per comune.