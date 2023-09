PK! Il superpapero mascherato | saga completa e statua limited edition

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 settembre 2023) Panini Comics celebra l’iconico supereroe di Paperopoli con unad’autore dedicata, in due edizioni a tiratura limitata L’autunno non è mai stato così fantascientifico, con le celebrazioni di uno dei personaggi che – dalla sua prima comparsa nel 1996 – ha appassionato migliaia di lettori e cambiato la storia del fumetto: PK! Ilè pronto a stupire tutti i suoi fan grazie a due proposte Panini Comics da collezione davvero imperdibili: unad’autore in serie limitata, che rende omaggio in tutta la sua grandiosità al supereroe in maschera più amato di Paperopoli, e l’attesissimo Omnibus (disponibile da ottobre in libreria, fumetteria e su Panini.it) che, per la prima volta, raccoglie l’interadi PK. Ladi PK è un’opera spettacolare: disegnata ...