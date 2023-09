Più pedali e più vieni premiato | il Comune di Bergamo rilancia il gioco Pin Bike

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 settembre 2023). Ildiha deciso di riproporre il gioco “Pin”, l’iniziativa che riconosce un piccolo contributo in denaro a tutti i residenti in città che usano la bicicletta per spostarsi per andare al lavoro o a scuola, montando uno speciale sensore che monitora i progressi e i km percorsi. Il progetto “Ti premiamo per andare in bici” era stato lanciato un anno fa e ha riscosso grande successo, tanto che l’Amministrazione ha dovuto raddoppiare i dispositivi inizialmente messi a disposizione, passando da 500 a 1000 beneficiari. “Pinè uno dei tasselli – spiega l’Assessore alla mobilità Stefano Zenoni – del pacchetto di azioni che sono valsi ail riconoscimento del premio Urban Award per la mobilità sostenibile. L’iniziativa ha raccolto molto successo, grazie ...